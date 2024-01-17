В Керчи прокуратура требует отремонтировать арку, расположенную в Приморском парке

Прокуратура Керчи провела проверку исполнения законодательства при содержании муниципального имущества. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что арка, расположенная при входе в Приморский парк им. П.Л. Войкова, по всей поверхности имеет следы протекания дождевой воды, кроме того, целостность ее отделки нарушена.

Объект не поставлен на государственный кадастровый учет. Вышеуказанное свидетельствует не только о фактах ненадлежащего содержания муниципального имущества, но и об опасности для граждан, в том числе несовершеннолетних, посещающих парк, что является недопустимым, – отметили в прокуратуре.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города Керчи в адрес главы местной администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.