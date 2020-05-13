В Керчи проверили соблюдение масочного режима и выявили «концентрацию людей» в парках

С 12 мая в Крыму действует строгий масочный режим, при котором граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время посещения общественных мест, магазинов, транспорта. Власти Керчи ответственно подошли к контролю соблюдения этого самого масочного режима. Керчан предупредили: «Жители, не соблюдающие масочный режим, будут привлечены к административной ответственности». Сегодня с утра рейдовые проверки прошли на Центральном рынке города.

Сегодня рейдовые бригады в составе сотрудников управления муниципального контроля, департамента городского развития и полиции проводили работу с субъектами хозяйствования. Предприниматели при осуществлении деятельности должны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Иметь журналы измерения температуры, обработки мест, а также запас перчаток и масок на 5 дней. Также для улучшения качества работы администрация Центрального рынка разработала и открыла группу для обращений и предложений граждан, а также получения актуальной информации о деятельности МУП. Кроме того, жители имеют возможность обратиться к руководству предприятия по тел. 89785160683, — написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По его информации, в Керчи усилена работа полиции по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции. За прошедшие сутки в патрулировании было задействовано 170 сотрудников УМВД, проверен 31 человек по месту жительства, находящийся на самоизоляции, — нарушений не выявлено. В ходе отработки мест массового скопления граждан, составлен 31 материал об административном правонарушении, из которых 21 за нарушение режима самоизоляции. Также составлено 3 материала за несоблюдение масочного режима.

Также вчера были обследованы парковые зоны, пляжи с использованием вертолета, что позволило с высоты отследить обстановку в целом по городу. Оценка обследования — удовлетворительная, концентрация людей наблюдается в основном в парковых зонах, — написал Бороздин.

Эту цитату мы используем не «просто так». Буквально, вчера на заседании оперативного штаба Глава Крыма возмутился, что в социальных сетях обсуждают тему высматривания граждан с вертолетов.

Какие там вертолеты? Где это находят такую ересь? Откуда берут? – эмоционально сказал (спросил) Аксёнов.

Представитель МВД почему-то смутился и промолчал. А ведь именно его слова цитировали не только соцсети, но и СМИ. Слова, произнесенные на таком же заседании оперативного штаба, но днем ранее, 11 мая.

Совместно с Росгвардией провели мониторинг с воздуха. На вертолете облетели Судакский, Алуштинский, Ялтинский регионы. Это нам позволило зафиксировать удовлетворительное состояние по городам и населенным пунктам. В то же время позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, — рассказал 11 мая заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Так что «ересь» сия – не «ересь», а суровая действительность. К тому же вполне эффективно продолженная в Керчи (читай выше).