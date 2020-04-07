В Керчи проверяющие не нашли нарушений в работе объектов размещения

В Керчи продолжается контроль за исполнением Указа Главы Республики Крым, в соответствии с которым с 28 марта по 1 июня 2020 приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, санаториях, иных средствах размещения.

Сегодня сотрудниками администрации, полиции под руководством заместителя министра курортов и туризма РК Рустема Тагарова было обследовано 50 объектов размещения города. Проверяли число постояльцев в гостиницах и отелях и наличие у них командировочных листов, выполнение профилактических мер, отмену брони.

Мониторинг показал, что все сознательно подошли к выполнению пунктов Указа. Большинство мини-отелей временно закрыты, в двух объектах размещения, где зафиксированы постояльцы, в наличии имеются все необходимые для размещения командировочные документы и договоры на оказание услуг, — отметили в администрации Керчи.

Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.