В Керчи реставрация Большой Митридатской лестницы близится к финалу

Знаменитый символ Керчи – Большая Митридатская лестница — вскоре вновь будет доступен для горожан и многочисленных гостей. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Борздин. По его словам, реставрационные работы подходят к финалу.

Основные преобразования уже позади. В настоящее время строители завершают работы на проездах между 1 и 2, 3 и 4 ярусами. Шлифуют, очищают и обрабатывают поверхности камня специальным составом для защиты от проникновения влаги, — рассказал Бороздин.

Кроме того, здесь смонтирована подсветка. Всего установлено более 600 осветительных приборов: 100 линейных светильников в мощении, 555 фонариков в поручнях и более 30 столбов с фонарями

Эффектное световое обрамление подчеркивает красоту одной из главных достопримечательностей Керчи, — отметил чиновник.

Все пусконаладочные работы позади, осталось подключить объект к городским сетям.

Глава администрации Керчи также сообщил, что строительно-монтажные работы завершены уже и на площадке у Обелиска Славы. Сейчас там продолжается благоустройство и укладка плитки из натурального гранита, установлены элементы декора, смонтирована подсветка.

Рабочие не сбавляют темп, чтобы как можно скорее сдать объект. Остается совсем немного времени и жители смогут оценить красоту и великолепие одной из главных достопримечательностей Керчи, — подытожил Сергей Бороздин.

Фото: пресс-служба администрации Керчи.