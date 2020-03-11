В Керчи в идеальный порядок должны быть приведены шесть пляжей

В Керчи должно быть больше благоустроенных пляжей — заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко на расширенном совещании по подготовке к сезону 2020 года в керченской администрации.

В Керчи есть большие возможности для обустройства большего количества пляжей. Это привычные для горожан места отдыха, которые сейчас не готовы по различным причинам, — цитирует пресс-служба ведомства министра.

На совещании всем арендаторам пляжей были вручены методические рекомендации, разработанные Минкурортов РК. Согласно планам подготовки к сезону, все объекты, на которых они проводят благоустройство, должны быть приведены в соответствие с существующими нормами к 1 мая.

В купальный сезон-2020 в Керчи будет открыто 6 пляжей, в том числе один детский — «Солнечный берег», пляж в Героевке, «Московский» и три на Аршинцевской косе: «Нимфея», «Нептун» и городской.

Все они будут оборудованы пандусами для инвалидов и маломобильных граждан, раздевалками, душами, туалетами. Кроме того, будет обновлен пляж «Московский». Там появится волейбольная площадка, детская площадка и зона отдыха горожан, — сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

Вадим Волчнеко также предупредил администрацию и всех пользователей об ответственности за безопасность пребывания отдыхающих на водных объектах. При открытии пляжа каждый объект должен иметь спасательные вышки и матросов-спасателей на них. За это предприниматели несут административную ответственность.