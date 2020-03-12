В Керчи в этом году откроют шесть пляжей. В минкурортов считают: «маловато будет»

В Керчи должно быть больше благоустроенных пляжей. Такое мнение выразил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В Керчи есть большие возможности для обустройства большего количества пляжей. Это привычные для горожан места отдыха, которые сейчас не готовы по различным причинам, — отметил министр.

В этом году здесь будут работать 6 пляжей, в том числе один детский. «Солнечный берег», пляж в Героевке, «Московский» и три на Аршинцевской косе: «Нимфея», «Нептун» и городской. Все они будут оборудованы пандусами для инвалидов и маломобильных граждан, раздевалками, душами, туалетами. Кроме того, будет обновлен пляж «Московский». Там появится волейбольная площадка, детская площадка и зона отдыха горожан.

Вадим Волченко предупредил администрацию Керчи и всех пользователей об ответственности за безопасность пребывания отдыхающих на водных объектах. При открытии пляжа каждый объект должен иметь спасательные вышки и матросов-спасателей на них. За это предприниматели несут административную ответственность.