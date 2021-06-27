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В Керчи ведется очистка центральных улиц

В Керчи ведется очистка центральных улиц

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 20:05 27.06.2021

Для организации большой работы с 8 утра на центральных улицах Керчи было перекрыто движение.

В Керчи ведется очистка центральных улиц

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин отметил, что усилия направлены на скорейшее возобновление работы центрального рынка, который планируется открыть на следующей неделе. Поэтому силы сосредоточены, в том числе, на ул. Пролетарской. С помощью крупной техники, ручных инструментов отсюда вывозят крупногабаритный мусор, очищают дороги и тротуары от грязи и пыли, веток деревьев.

В Керчи ведется очистка центральных улиц

Всего в Керчи задействовано 74 единиц техники и более 380 человек. Дополнительно сегодня прибыло 65 единиц техники и 320 человек. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов, который координирует работу на месте.

В Керчи ведется очистка центральных улиц

К вечеру эпицентр работ сместился с улиц Карла Маркса и Пролетарской на улицы Дубинина, Козлова в переулок Милицейский.

В Керчи ведется очистка центральных улиц

Фото: администрация Керчи.

В Керчи ведется очистка центральных улиц

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