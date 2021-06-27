В Керчи ведется очистка центральных улиц

Для организации большой работы с 8 утра на центральных улицах Керчи было перекрыто движение.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин отметил, что усилия направлены на скорейшее возобновление работы центрального рынка, который планируется открыть на следующей неделе. Поэтому силы сосредоточены, в том числе, на ул. Пролетарской. С помощью крупной техники, ручных инструментов отсюда вывозят крупногабаритный мусор, очищают дороги и тротуары от грязи и пыли, веток деревьев.

Всего в Керчи задействовано 74 единиц техники и более 380 человек. Дополнительно сегодня прибыло 65 единиц техники и 320 человек. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов, который координирует работу на месте.

К вечеру эпицентр работ сместился с улиц Карла Маркса и Пролетарской на улицы Дубинина, Козлова в переулок Милицейский.

Фото: администрация Керчи.