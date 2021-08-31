В Керчи восстанавливают бетонное ограждение реки Мелек-Чесме

В Керчи идут работы по восстановлению бетонного ограждения реки Мелек-Чесме. Парапеты были разрушены в августе для усиления оттока воды с улиц Ерёменко и Борзенко. Сегодня здесь ведутся восстановительные работы. Разрушенным участкам возвращают прежний вид.

На улице Борзенко, напротив сквера Шевченко, в месте разрушения парапета выполнен монтаж арматуры, подготовлен опалубок для заливки бетона. На противоположной стороне реки, по улице Ерёменко рабочие установили металлическое ограждение, которое поможет беспрепятственному стоку воды в реку. В настоящее время ведется покраска конструкции, — сообщили в администрации Керчи.

По состоянию на 31 августа в городе ликвидированы почти все последствия августовского потопа. Выполняются заявки на просушку квартир и подвалов МКД, а также домов частного жилого сектора. В результате комиссионного обследования домовладений всего составлено 240 актов, один из которых составлен 30 августа.

По результатам обследований домовладений оформлено 669 заявок на выплату компенсации пострадавшим:

по 10 тыс. – 675 чел. (повторно 528 чел.);

по 50 тыс. – 313 чел. (повторно 255 чел.);

по 100 тыс. – 141 чел. (повторно 116 чел.).

Из резервного фонда Республики Крым на выплаты компенсаций и материальной помощи пострадавшим доведены финансовые средства в сумме 145 миллионов 490 тысяч рублей.

Выплачено компенсации:

по 10 тыс. рублей – 1299 чел. (12 990 000 руб.);

по 50 тыс. рублей – 184 чел. (9 200 000 руб.);

по 100 000 тыс. рублей – 894 чел. (89 400 000 руб.).

Общая сумма выплат составляет 111 590 000 рублей.