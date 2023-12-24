Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Музеи Крыма | В Керчи Восточно-Крымский музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий
актуально в республике
В Керчи Восточно-ский музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий

В Керчи Восточно-Крымский музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 19:07 24.12.2023

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий для Сообщества семей, воспитывающих детей с инвалидностью, ОВЗ и инвалидов с детства «РОСТ».

Сотрудники учреждения еженедельно проводят развивающие мастер-классы по работе с глиной в гончарной мастерской. В декабре музей пригласил ребят и их родителей на дополнительную экскурсию в керченский Музей каменных древностей «Лапидарий».

Экскурсантам была представлена и новая экспозиция с применением 3D-технологий «Архитектура античного Боспора», реализованная в рамках гранта Президента Российской Федерации. Архитектурные детали здесь можно рассмотреть в различных проекциях и ознакомиться с подробным описанием каждого экспоната, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В Керчи Восточно-Крымский музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий

Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: музеи в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
музеи в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.