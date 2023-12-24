В Керчи Восточно-Крымский музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник продолжает цикл инклюзивных мероприятий для Сообщества семей, воспитывающих детей с инвалидностью, ОВЗ и инвалидов с детства «РОСТ».

Сотрудники учреждения еженедельно проводят развивающие мастер-классы по работе с глиной в гончарной мастерской. В декабре музей пригласил ребят и их родителей на дополнительную экскурсию в керченский Музей каменных древностей «Лапидарий».

Экскурсантам была представлена и новая экспозиция с применением 3D-технологий «Архитектура античного Боспора», реализованная в рамках гранта Президента Российской Федерации. Архитектурные детали здесь можно рассмотреть в различных проекциях и ознакомиться с подробным описанием каждого экспоната, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.