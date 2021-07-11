В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

Теперь главное – восстановление жилья пострадавших.

Как подчеркнул глава администрации Керчи Сергей Бороздин, все горожане, что подавали заявки на возмещение ущерба, связанного со стихией, уже получили компенсации. На эти цели из резервного фонда Республики Крым выделено 145,5 млн. рублей.

Официально: 1 124 человека получили выплаты по 10 тысяч рублей, 136 человек — по 50 тысяч рублей и 822 керчанина — по 100 тысяч. Общая сумма компенсационных выплат — 100 млн. 240 тысяч рублей.

В настоящий момент процедуру оформления выплат проходят те, кто в подтопленных домах не был прописан, однако проживает. Администрация города Керчи защитит интересы таких граждан в суде.

Особое внимание главой администрации уделено категории социально незащищенных граждан: ветеранов войны, инвалидов, одиноких матерей, многодетных семей и т.д., с целью изыскания возможности оказания им любой дополнительной помощи.

В целом город практически пришел в норму после наводнения, однако работы еще очень много. Самое главное — восстановить жилье пострадавших граждан, чтобы керчане, как можно быстрее, смогли вернуться к привычной жизни, — отметил Сергей Бороздин.

Фото: администрация Керчи.