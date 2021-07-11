Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 11.07.2021

Теперь главное – восстановление жилья пострадавших.

Как подчеркнул глава администрации Керчи Сергей Бороздин, все горожане, что подавали заявки на возмещение ущерба, связанного со стихией, уже получили компенсации. На эти цели из резервного фонда Республики Крым выделено 145,5 млн. рублей.

В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

Официально: 1 124 человека получили выплаты по 10 тысяч рублей, 136 человек — по 50 тысяч рублей и 822 керчанина — по 100 тысяч. Общая сумма компенсационных выплат — 100 млн. 240 тысяч рублей.

В настоящий момент процедуру оформления выплат проходят те, кто в подтопленных домах не был прописан, однако проживает. Администрация города Керчи защитит интересы таких граждан в суде.

В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

Особое внимание главой администрации уделено категории социально незащищенных граждан: ветеранов войны, инвалидов, одиноких матерей, многодетных семей и т.д., с целью изыскания возможности оказания им любой дополнительной помощи.

В целом город практически пришел в норму после наводнения, однако работы еще очень много. Самое главное — восстановить жилье пострадавших граждан, чтобы керчане, как можно быстрее, смогли вернуться к привычной жизни, — отметил Сергей Бороздин.

В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

Фото: администрация Керчи.

В Керчи всем пострадавшим от потопа 17 июня выплатили компенсации

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.