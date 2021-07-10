В Керчи запретили ловить рыбу в местной речке

Администрация Керчи запретила лов рыбы в реке Мелек-Чесме, протекающей в черте города.

В связи с чрезвычайной ситуацией вылов рыбы в реке Мелек-Чесме запрещён. Соответствующий знак уже установлен на прилегающей территории. Запрещено употреблять выловленную рыбу в пищу, а также кормить ею животных. Сотрудники управления муниципального контроля администрации города Керчи проводят контрольные проверки, — говорится в информационном сообщении.