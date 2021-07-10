Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | В Керчи запретили ловить рыбу в местной речке

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Керчи запретили ловить рыбу в местной речке

В Керчи запретили ловить рыбу в местной речке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 20:17 10.07.2021

Администрация Керчи запретила лов рыбы в реке Мелек-Чесме, протекающей в черте города.

В связи с чрезвычайной ситуацией вылов рыбы в реке Мелек-Чесме запрещён. Соответствующий знак уже установлен на прилегающей территории. Запрещено употреблять выловленную рыбу в пищу, а также кормить ею животных. Сотрудники управления муниципального контроля администрации города Керчи проводят контрольные проверки, — говорится в информационном сообщении.

Администрация Керчи настоятельно просит рыбаков соблюдать меры предосторожности.

В Керчи запретили ловить рыбу в местной речке

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.