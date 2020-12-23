В Керчи завершена масштабная реставрация Большой и Малой Митридатских лестниц

В эти дни в Керчи работает комиссия по приемке в эксплуатацию Большой и Малой Митридатских лестниц. Ведется проверка соответствия проекту и техническим условиям. Пока объект остается закрытым. Прежде чем открыть его для посещения планируется провести работы по благоустройству прилегающей территории, монтаж системы видеонаблюдения и установку пунктов охраны. После чего керчане и гости города смогут оценить красоту и великолепие восстановленного памятника истории и архитектуры.

Все пусконаладочные работы позади, объект подключен к городским сетям. Лестницы оснащены наружным и декоративным освещением. Всего установлено более 600 осветительных приборов. Подсветка работает в постоянном режиме, — отметили в администрации Керчи.

Сегодня стало известно, что недочетов не найдено и объект принят. Осталось провести благоустройство около самой Митридатской лестницы и благоустройство территории возле Обелиска Славы.

Кто-то может отнести к недостаткам реконструкции тот факт, что грифоны и вазоны здесь – «новоделы». В администрации уточнили: все – по плану, исторические скульптуры (и вазоны) переданы в музей.

Фото и коллажи: администрация Керчи.