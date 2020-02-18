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В Киеве истерика. Названы сроки «нападения» России на Украину
Фото: M.123ru.net

В Киеве истерика. Названы сроки «нападения» России на Украину

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 18.02.2020

То ли страшно, то ли завидно…

Россия проводит модернизацию наступательного вооружения и к 2022–2023 году будет готова напасть на Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Вадим Скибицкий.

По расчетам ГУР МО Украины, в 2022–2023 году ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации, — приводит данные Скибицкого сайт оборонного ведомства 18 февраля.

Скибицкий отметил, что сегодня Россия обновляет наступательное вооружение, переоснащает ядерную компоненту, заменяет ракетные комплексы «Тополь» на «Ярс» и модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

Данные действия представитель ведомства назвал угрозой «не только Украине, но и европейским странам».

В Киеве истерика. Названы сроки «нападения» России на Украину

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