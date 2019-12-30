В Киеве решили «забрать всех своих» из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать работать над возвращением украинцев, которых не оказалось в списке обмена удерживаемых лиц в Донбассе. В первую очередь, речь идет о лицах, находящихся под стражей в Крыму. Напомним, 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной. По словам Зеленского, украинцев «много еще на территории России и много привезенных из Крыма».

Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся, — заявил Зеленский в воскресенье на брифинге.

Информацию подтвердили в т.н. «постпредстве президента Украины в АРК»: Киев планирует договориться об освобождении заключенных, содержащихся в Крыму, заявил «постпред» Антон Кориневич.

Работа по освобождению продолжается, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения, – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Кориневича, «ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт».