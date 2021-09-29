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В Кинологическом подразделении аэропорта "Симферополь" пополнение: прибыл терьер из Саратовской области

В Кинологическом подразделении аэропорта «Симферополь» пополнение: прибыл терьер из Саратовской области

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 29.09.2021

Двухмесячный ирландский терьер по кличке Гранта пополнила кинологическое подразделение службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта «Симферополь». Собака приехала на службу в Крым из города Ртищево Саратовской области.

Гранта проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с бытом и сослуживцами. Уже осенью она начнет проходить подготовку по курсу послушания, а зимой приступит к обучению по своему основному предназначению —  поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. К службе в кинологическом подразделении Гранта приступит после сдачи необходимых экзаменов. Ожидается, что это произойдет к осени 2022 года, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

В Кинологическом подразделении аэропорта "Симферополь" пополнение: прибыл терьер из Саратовской области В Кинологическом подразделении аэропорта "Симферополь" пополнение: прибыл терьер из Саратовской области

Справка:

Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород натренированных на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

В апреле 2018 года щенка породы бордер-колли аэропорту Симферополь в честь открытия нового аэровокзального комплекса подарил генподрядчик его строительства — компания «Аконс Про». Собака получила кличку Алис Феличис и стала талисманом воздушной гавани. На ее страницу в Instagram (https://www.instagram.com/sip_aero_dog) уже подписались около 4 тыс. человек.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

В Кинологическом подразделении аэропорта "Симферополь" пополнение: прибыл терьер из Саратовской области

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