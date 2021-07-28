В Кореизе не все так просто с ликвидацией последствий стихии

В Кореизе (поселок, входящий в состав большой Ялты) опасения местных жителей и властей вызывает образовавшийся в результате июньского потопа провал на улице Токмаковых. Он расширяется и грозит домам, расположенным рядом. И засыпать его гравием – не выход.

Одна из главных проблем – провал, который грозит обрушением жилых домов. Мы хотели засыпать его гравием, но представители Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и Противоопозневого управления министерства строительства и архитектуры РК выступили категорически против этого. Мы изучили документы, оказалось, что в советское время там были подпорные стены, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, будут проводиться дополнительные исследования. Проведут в Кореизе и повторную экспертизу аварийных домов. Оказывается, некоторые жители наотрез отказались покидать своё жильё, несмотря на то что оно было признано экспертом полностью утраченным.

Готовим повторную экспертизу, действительно ли дома непригодны для эксплуатации и проживания. Если подтвердится, что непригодны — собственники получат положенные законом выплаты, — подчеркнула Янина Павленко.