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Полиция объявила в розыск подозреваемых в совершении тяжкого преступления в Коктебеле

В Красногвардейском районе Крыма пропал мужчина — Николай Евдокименко

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:38 20.10.2020

В Красногвардейском районе Крыма пропал мужчина - Николай Евдокименко

В Красногвардейском районе Крыма пропал мужчина - Николай Евдокименко

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