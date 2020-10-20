В Красногвардейском районе Крыма пропал мужчина — Николай Евдокименко

"ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ" ПО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЮ

При отклонениях от графика и повреждениях на сетях водоснабжения и водоотведения обращайтесь по номерам телефонов «горячей линии»

• 8 800 506-000-8 - Центр оперативного реагирования при Совете министров Крыма

• 8 800 775-22-01, +7 978 832-95-95 - Оперативно-ситуационный центр при МинЖКХ Крыма

• 8 800 50-60-005 - ГУП РК «Вода Крыма»

• +7 978 944-39-59, +7 918 030-01-12, 60-49-09, 15-63 - ЕДДС Симферополя

• +7 918 945-51-99, 32-34-98 - ЕДДС Симферопольского района