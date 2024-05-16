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В Красногвардейском после капремонта открылась поликлиника

В Красногвардейском после капремонта открылась поликлиника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 17:42 16.05.2024

В пгт Красногвардейское состоялось открытие поликлиники после капитального ремонта. Клиника, расположенная на ул. Тельмана 11, оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому населению. К учреждению на медицинское обслуживание прикреплено 15 393 человек. Здесь трудятся 28 врачей и 60 медсестер, санитарок.

Стоимость капитального ремонта поликлиники Красногвардейской центральной районной больницы составила 275,9 млн рублей. Ранее капитальный ремонт в здании 1970 года постройки не проводился более 50 лет. В ходе ремонта были замены окна и двери, проведены кровельные работы, выполнен монтаж новой системы отопления, системы водоснабжения и водоотведения, системы вентиляции, системы оповещения и пожаротушения, а также другие работы. В обновленное здание приобретена новая мебель, имеется необходимое медицинское оборудование, — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина. 

С 2015 года в Красногвардейском районе реализованы мероприятия по капитальному ремонту и строительству 37 объектов первичной медико-санитарной помощи – это врачебные амбулатории и ФАПы. По информации минздрава Крыма, на данный момент ведется капремонт стационарно-лечебного корпуса в селе Восход, а также строительство трёх врачебных амбулаторий в селах Калинино, Котельниково, Ровное. На завершающем этапе капитальный ремонт здания Клепининской врачебной амбулатории.

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Фото: минздрав РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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