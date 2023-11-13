В Красногвардейском районе Крыма открыли обновленный Памятного знака воинам-односельчанам

Сохранить память о Великой победе помогает республиканская программа по инициативному бюджетированию «Крым как мы хотим». Сегодня в селе Котельниково Красногвардейского района состоялась церемония открытия обновленного Памятного знака воинам-односельчанам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.

Как рассказал по итогам мероприятия заместитель министра финансов РК Иван Фурс, на территории Котельниковского сельского поселения находятся два памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне. Один из памятников удалось реставрировать в этом году благодаря конкурсу проектов инициативного бюджетирования «Крым как мы хотим». Памятный знак был открыт в 1985 году — уже давно требовал ремонта, также была необходимость в благоустройстве прилегающей территории.

Благодаря программе «Крым как мы хотим» жители села Котельниково решили общественно-социальную проблему: привели памятник, посвященный воинам-односельчанам, в достойное состояние: отремонтирована стела, заменён барельеф и мемориальная доска, установлена мраморная плитка у подножия стелы, отремонтирована система «Вечный огонь», установлены новые клумбы и тротуарная плитка. Уверен, что жители Котельниковского сельского поселения и в дальнейшем будут создавать успешные инициативные проекты, будут побеждать и реализовывать задуманное, — сказал Иван Фурс.

Это уже третий проект-победитель Котельниковского сельского поселения в рамках программы «Крым как мы хотим». В 2021 году были благоустроены дворовые территории многоквартирных домов в с. Котельниково, в 2022 году — в с. Дубровское.

Общая стоимость проекта «Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: с. Котельниково, ул.Московская,7Б, составила 940,8 тыс. руб.лей, в том числе: из бюджета Республики Крым – 760,8 тыс. рублей, из бюджета сельского поселения – 120 тыс. рублей, софинансирование жителей – 30 тыс. рублей, софинансирование спонсоров – 30 тыс. рублей, — рассказали в минфине РК.

Фото и материалы: пресс-служба министерства финансов РК.