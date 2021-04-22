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В крупных торговых центрах Симферополя заработали мобильные пункты вакцинации против COVID-19

В крупных торговых центрах Симферополя заработали мобильные пункты вакцинации против COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:31 22.04.2021

Сделать прививку желающие могут без предварительной записи.

В крупных торговых центрах Симферополя начали функционировать мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в которых все желающие могут сделать прививку без предварительной записи.

Мобильные пункты развернуты в следующих торговых центрах:

 — ТРЦ «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8) — медицинский кабинет на 2-м этаже, график работы с 10:00 до 15:00, будние дни;

— ТРЦ «FM» (ул. Механизаторов, 51) – 1-й этаж, режим работы с 13:00 до 18:00, с понедельника по субботу;

— ТРЦ «Палас» (просп. Кирова, 78) – 2-й этаж, график работы с 10:00 до 16:00, будние дни.

В ближайшие дни сделать прививку для профилактики COVID-19 можно будет также в торговых центрах «Южная Галерея» и «Центрум».

Напоминаем, что желающим вакцинироваться, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед проведением прививки пациенты осматриваются медицинским работником, а также заполняют Добровольное информированное согласие и Анкету пациента.

В крупных торговых центрах Симферополя заработали мобильные пункты вакцинации против COVID-19

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

В крупных торговых центрах Симферополя заработали мобильные пункты вакцинации против COVID-19

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