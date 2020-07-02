Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:22 02.07.2020

В Крым прибыла помощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в минздраве РК.

Благодарю членов ассоциации «Друзья Крыма» за проявленное к крымчанам внимание и поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, — сказал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

Груз в составе 50 тысяч одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских костюмов распределен между пятью медицинскими организациями: Республиканской детской инфекционной клинической больницей, Евпаторийской городской больницей, Феодосийским медицинским центром, Симферопольской городской клинической больницей №7 и Джанкойской центральной районной больницей.

Большую часть масок и костюмов, 25 тысяч и 25 соответственно, получила Симферопольская городская клиническая больница №7.

В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

Фото: минздрав РК.

В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.