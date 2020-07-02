В Крым прибыла гуманитарная медпомощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из КНР

В Крым прибыла помощь от членов ассоциации «Друзья Крыма» из Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в минздраве РК.

Благодарю членов ассоциации «Друзья Крыма» за проявленное к крымчанам внимание и поддержку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, — сказал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

Груз в составе 50 тысяч одноразовых трехслойных медицинских масок и 50 одноразовых медицинских костюмов распределен между пятью медицинскими организациями: Республиканской детской инфекционной клинической больницей, Евпаторийской городской больницей, Феодосийским медицинским центром, Симферопольской городской клинической больницей №7 и Джанкойской центральной районной больницей.

Большую часть масок и костюмов, 25 тысяч и 25 соответственно, получила Симферопольская городская клиническая больница №7.

Фото: минздрав РК.