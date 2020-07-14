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В Крым прибыли новые «Терминаторы». Боевые машины поступили на вооружение армейской авиации ЮВО
Фото: пресс-служба ЮВО

В Крым прибыли новые «Терминаторы». Боевые машины поступили на вооружение армейской авиации ЮВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:50 14.07.2020

Авиационные части армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае и в Крыму пополнились новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор». Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку двух новых винтокрылых машин, после чего они были доставлены на аэродромы постоянного базирования. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях. Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолётов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках, — говорится в сообщении.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 12 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

В Крым прибыли новые «Терминаторы». Боевые машины поступили на вооружение армейской авиации ЮВО

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