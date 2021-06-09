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В крымские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжает поступать оборудование
Фото: минздрав РК

В крымские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжает поступать оборудование

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:30 09.06.2021

В Республиканскую детскую клиническую больницу продолжает поступать медицинское оборудование, закупленное в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом  рассказал главный врач лечебного учреждения Анатолий Олейник.

Так, в этом году в рамках нацпроекта в учреждение уже поставлен и введен в эксплуатацию портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких.

Аппарат обладает всеми функциями, что и реанимационный, и будет применяться для вентиляции легких у детей во время их транспортировки. Технические характеристики аппарата позволяют анестезиологу-реаниматологу быть уверенным в своей работе, — рассказал Анатолий Олейник.

Всего в этом году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Республиканскую детскую клиническую больницу будет поставлено 30 единиц оборудования. Напомним, что в 2020 году в рамках указанного регионального проекта в учреждение было поставлено 32 единицы оборудования, в том числе компьютерный томограф.

В крымские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжает поступать оборудование

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