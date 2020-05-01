В крымских обсерваторах 787 человек. Из них 244 — медики

В крымских обсерваторах – 787 человек. И это не только санатории. Отметим, что в режиме обсервации работают три отделения в лечебных учреждениях. В них невольными заложниками «изоляции» стали 244 медработника и 116 пациентов.

Это три обсервационных отделения: Алушта – 69 медиков, 28 пациентов, Красногвардейский район – 88 медиков, 60 пациентов, Симферополь и Симферопольский район – 85 медиков, 28 пациентов. Итого в обсервации находятся 244 медработника и 116 пациентов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Причина обсервации одна: нарушение противоэпидемического режима и текущей дезинфекции лечебных учреждений, — уточнила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Отметим, что с 1 мая в режиме обсерваторов заработают еще два крымских санатория: «Прибой» в Евпатории и «Мисхор» на ЮБК.