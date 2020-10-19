В крымской республиканской больнице им. Семашко открыто отделение медицинской реабилитации

Помощь пациентам оказывает мультидисциплинарная бригада медиков.

В ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» открыто отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения РК Анна Дворниченко.

При наличии показаний помощь оказывается гражданам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения либо черепно-мозговую травму, — отметила она.

В отделении медицинской реабилитации на 15 коек профильную помощь пациентам оказывает мультидисциплинарная бригада специалистов. В состав бригады входят логопед, инструктор-методист по лечебной физкультуре, врач ЛФК, врач-физиотерапевт и медицинский психолог. Отделение обеспечено необходимым оборудованием, которое позволяет пациентам восстанавливать функции, утраченные в связи с болезнью организма. Проводятся занятия на тренажерах с биологической обратной связью, механотерапия, кинезиотерапия. Для пациентов с выраженной шаткостью применяется стабилоплатформа.

Как уточнила Анна Дворниченко, пациентов госпитализируют в отделение медицинской реабилитации после завершения острого периода заболевания, при наличии медицинских показаний. В среднем курс реабилитации длится около 14 дней. После завершения курса, при наличии соответствующих показаний, пациент в дальнейшем наблюдается у амбулаторно-поликлинической службы.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.