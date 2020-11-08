В Крымской военно-морской базе ловили «водолазов-диверсантов»

В Крымской военно-морской базе (КВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота провели плановое учение, в ходе которого отработали учебно-боевые задачи с выполнением водолазных спусков под воду.

Мероприятие боевой подготовки было проведено на специально оборудованном полигоне в акватории Чёрного моря. По легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

Для выполнения задачи по поиску и ликвидации условных диверсантов боевые пловцы в составе группы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера. После обнаружения «диверсанты» были условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств, — сообщает пресс-служба ЮВО.