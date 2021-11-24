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В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:52 24.11.2021

В крымском «Центе крови» с 22 ноября проходит донорская акция «Шефы рядом». Ее цель – объединить усилия представителей органов власти, организаций и предприятий различных форм собственности для оказания «шефской помощи» учреждениям службы крови.

В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

Только в первые два дня в Симферопольском филиале «Центра крови» участие в акции приняли 46 человек. После прохождения медицинского освидетельствования сдали кровь 39 человек и полнили запасы «Центра крови» более чем на 18 литров. Участниками акции стали представители Общественной палаты РК, крымских министерств и ведомств.

В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина, акция «Шефы рядом» продлится до 30 ноября. За это время стать донорами могут трудовые коллективы органов исполнительной власти и организаций всех форм собственности.

В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

Фото: минздрав РК.

В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

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