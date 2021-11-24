В крымском «Центре крови» проходит акция «Шефы рядом»

В крымском «Центе крови» с 22 ноября проходит донорская акция «Шефы рядом». Ее цель – объединить усилия представителей органов власти, организаций и предприятий различных форм собственности для оказания «шефской помощи» учреждениям службы крови.

Только в первые два дня в Симферопольском филиале «Центра крови» участие в акции приняли 46 человек. После прохождения медицинского освидетельствования сдали кровь 39 человек и полнили запасы «Центра крови» более чем на 18 литров. Участниками акции стали представители Общественной палаты РК, крымских министерств и ведомств.

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина, акция «Шефы рядом» продлится до 30 ноября. За это время стать донорами могут трудовые коллективы органов исполнительной власти и организаций всех форм собственности.

Фото: минздрав РК.