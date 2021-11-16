В крымском Центре крови пройдет акция, посвященная Всемирному дню жертв ДТП

Акция пройдет в четырех городах республики 18 и 19 ноября.
ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает крымчан принять участие в акции «Донор», посвященной Всемирному дню жертв ДТП.
Акция пройдет 18 и 19 ноября с с 9:00 до 12:00 в городах:
- Симферополь, ул. Киевская , 37/2 — ГБУЗ РК «Центр крови»;
- Керчь, ул. Карла Маркса, 31 — Керченский филиал;
- Ялта, ул. Свердлова, 14 — Ялтинский филиал;
- Евпатория, пр-кт Победы, 22 — Евпаторийский филиал.
Цель проведения акции в пополнении запасов банка донорской крови, а также привлечении внимания водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме донорства и оказания адресной помощи нуждающимся, пострадавшим в ДТП, — отметилв минздраве РК.
Акция организована совместно Благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», а также волонтерами НКО «Добро Мира — Волонтеры Крыма».
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