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В крымском Центре крови пройдет акция, посвященная Всемирному дню жертв ДТП
Фото: минздрав РК

В крымском Центре крови пройдет акция, посвященная Всемирному дню жертв ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:38 16.11.2021

Акция пройдет в четырех городах республики 18 и 19 ноября.

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает крымчан принять участие в акции «Донор», посвященной Всемирному дню жертв ДТП.

Акция пройдет 18 и 19 ноября с с 9:00 до 12:00 в городах:

  •  Симферополь, ул. Киевская , 37/2  — ГБУЗ РК «Центр крови»;
  • Керчь, ул. Карла Маркса, 31 — Керченский филиал;
  • Ялта, ул. Свердлова, 14 — Ялтинский филиал;
  • Евпатория, пр-кт Победы, 22 — Евпаторийский филиал.

Цель проведения акции в пополнении запасов банка донорской крови, а также привлечении внимания водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме донорства и оказания адресной помощи нуждающимся, пострадавшим в ДТП, — отметилв минздраве РК.

Акция организована совместно Благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», а также волонтерами НКО «Добро Мира — Волонтеры Крыма».

В крымском Центре крови пройдет акция, посвященная Всемирному дню жертв ДТП

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