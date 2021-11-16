В крымском Центре крови пройдет акция, посвященная Всемирному дню жертв ДТП

Акция пройдет в четырех городах республики 18 и 19 ноября.

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает крымчан принять участие в акции «Донор», посвященной Всемирному дню жертв ДТП.

Акция пройдет 18 и 19 ноября с с 9:00 до 12:00 в городах:

Симферополь, ул. Киевская , 37/2 — ГБУЗ РК «Центр крови»;

Керчь, ул. Карла Маркса, 31 — Керченский филиал;

Ялта, ул. Свердлова, 14 — Ялтинский филиал;

Евпатория, пр-кт Победы, 22 — Евпаторийский филиал.

Цель проведения акции в пополнении запасов банка донорской крови, а также привлечении внимания водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме донорства и оказания адресной помощи нуждающимся, пострадавшим в ДТП, — отметилв минздраве РК.

Акция организована совместно Благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной», а также волонтерами НКО «Добро Мира — Волонтеры Крыма».