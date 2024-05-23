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В ском онкодиспансере имени Ефетова открыли модульный корпус дневного стационара  

В Крымском онкодиспансере имени Ефетова открыли модульный корпус дневного стационара  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:51 23.05.2024

В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова открылся новый корпус дневного стационара для проведения противоопухолевой лекарственной терапии.

В Крымском онкодиспансере имени Ефетова открыли модульный корпус дневного стационара  

Строительство модульной конструкции нового корпуса было реализовано менее, чем за год. В связи с дефицитом площадей ранее имевшихся помещений, где прежде располагалось отделение химиотерапии, а также в связи с нарастающим количеством пациентов, нуждающихся в проведении химиотерапии в дневном стационаре, имелась потребность в строительстве нового корпуса для повышения качества оказания медицинской помощи и создания комфортных условий для пребывания пациентов, — рассказали в минздраве РК.

В Крымском онкодиспансере имени Ефетова открыли модульный корпус дневного стационара  

В новом корпусе отделения функционирует 44 койки. В сутки здесь могут получить противоопухолевую лекарственную терапию не менее 55 пациентов.

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В Крымском онкодиспансере имени Ефетова открыли модульный корпус дневного стационара  

Площадь двухэтажного здания нового корпуса – 1 295 кв. метров, полезная площадь здания – почти 850 кв. метров. Помещения отделения оснащены необходимой медицинской мебелью и оборудованием, в том числе имеются ламинарные боксы, обеспечивающие безопасность и стерильность при приготовлении растворов для химиотерапии.

В Крымском онкодиспансере имени Ефетова открыли модульный корпус дневного стационара  

Стоимость строительства модульного корпуса составляет 123 млн. рублей, финансирование на эти цели было выделено из бюджета Республики Крым.

Фото: минздрав РК.

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