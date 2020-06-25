В крымском селе Прохладное восстановили памятник жертвам массового расстрела в 1943 году

В Крыму восстановлен еще один памятник. Он установлен на месте захоронения более 100 местных жителей села Прохладное (с. Мангуш) Бахчисарайского района, которые были расстреляны фашистами 13 ноября 1943 года. В торжественной церемонии открытия восстановленного обелиска принял участие спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Этот обелиск восстановлен без привлечения средств из бюджета. В этом селе, в годы войны, произошли трагические события. Немецко-фашистские захватчики расстреляли местных жителей. Тела погибших были перезахоронены в 1965 году, — рассказал Константинов. — Наша задача — чтить память о миллионах погибших в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов. Всегда помнить и рассказывать молодому поколению о страницах этой страшной трагедии.

После торжественного открытия прошла минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Далее участники мероприятия возложили цветы к обелиску.

Пресс-служба крымского парламента напоминает: с 2011 года на полуострове за счет личных средств председателя и членов президиума Государственного Совета Крыма восстановлено 18 памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.