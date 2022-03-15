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В крымском селе Равнополье построили модульный ФАП
Фото: минздрав РК

В крымском селе Равнополье построили модульный ФАП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:08 15.03.2022

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) установлен в селе Равнополье Симферопольского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК. На строительство ФАПа в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» затрачено более 16 млн. рублей.

Новое здание полностью укомплектовано для квалифицированного оказания доврачебной медицинской помощи. Имеется холодильное оборудование и сейфы для хранения лекарственных препаратов, портативный электрокардиограф, дефибриллятор, рециркулятор, экспресс-анализаторы для определения сахара, холестерина и гемоглобина крови, а также укладки для оказания экстренной и неотложной помощи. В ФАПе установлена также компьютерная техника, кондиционеры и новая мебель, — сообщили в минздраве РК.

Новый ФАП будет обслуживать порядка тысячи сельчан. Теперь местные жители будут получать медицинскую помощь в комфортных, современных условиях.

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