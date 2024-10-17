В Крыму 21-24 октября — Дни здоровья волос

Специалисты ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» проведут Дни здоровья волос. Крымчане смогут пройти бесплатную диагностику состояния кожи головы и волос и получить консультацию врача дерматолога-трихолога с последующим врачебным заключением и индивидуальными рекомендациями по уходу.
21.10.2024 прием будет осуществляться:
- с 10:00 до 13:00 на базе кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии КФУ им. Вернадского (ул. Александра Невского, д. 25);
- с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
- с 15:00 до 16:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
22.10.2024 прием будет осуществляться:
- с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
- с 15:00 до 16:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
23.10.2024 прием будет осуществляться:
- с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
- с 12:00 до 15:45 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (ул. Александра Невского, д. 25, актовый зал);
24.10.2024 прием будет осуществляться:
- с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
Предварительная запись осуществляется по номеру телефона: 8 800 200 40 05.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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