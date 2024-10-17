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В Крыму 21-24 октября - Дни здоровья волос

В Крыму 21-24 октября — Дни здоровья волос

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:33 17.10.2024

Специалисты ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» проведут Дни здоровья волос. Крымчане смогут пройти бесплатную диагностику состояния кожи головы и волос и получить консультацию врача дерматолога-трихолога с последующим врачебным заключением и индивидуальными рекомендациями по уходу.

21.10.2024 прием будет осуществляться:

  • с 10:00 до 13:00 на базе кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии КФУ им. Вернадского (ул. Александра Невского, д. 25);
  • с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
  • с 15:00 до 16:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);

22.10.2024 прием будет осуществляться:

  • с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
  • с 15:00 до 16:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
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23.10.2024 прием будет осуществляться:

  • с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);
  • с 12:00 до 15:45 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (ул. Александра Невского, д. 25, актовый зал);

24.10.2024 прием будет осуществляться:

  • с 11:00 до 12:40 на базе ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» (пер. Крылова, д.1, 1-й этаж, ординаторская);

Предварительная запись осуществляется по номеру телефона: 8 800 200 40 05.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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