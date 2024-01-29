В Крыму 247 дачных кооперативов и СНТ до сих пор не узаконены

На сегодняшний день на территории Республики Крым оформлены правоустанавливающие документы 479 кооперативов и СНТ, еще 247 – в стадии оформления. Есть определенные сложности в процессе оформления документов на земельные участки и имущество граждан. Об этом сообщил Глава РкК Сергей Аксёнов. По его словам, один из самых проблемных участков – Каменский массив в городе Симферополе.

Данную процедуру необходимо довести до конца, в ручном режиме разобраться в каждом конкретном проблемном случае, — отметил Аксёнов. — Совместно с прокуратурой Республики Крым продолжается работа по обеспечению заключения прямых договоров абонентов кооперативов и СНТ с «Крымэнерго», минуя посредников, собственников ТП, председателей кооперативов.

Напомним, по закону, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024 года.