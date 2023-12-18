В Крыму — 70 экологических экскурсионных маршрутов. Скоро появятся новые

В Крыму появятся два новых экологических маршрута. Один из них будет проходить по территории памятника природы регионального значения Крыма «Гора-отторженец «Парагильмен», второй – по территории дендрологического парка регионального значения «Парк им. М.В. Печенкина». Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым, рассказала министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская. Всего по особо охраняемым природным территориям проходит 70 экологических экскурсионных маршрутов.

Их открытие позволяет всем тем, кто любит природу, посещать лес, когда действует особый противопожарный режим и введены ограничения пребывания граждан в лесах, то есть с ранней весны до поздней осени. Мы определяем зоны, где нужно минимизировать антропогенную нагрузку и понизить уровень пожарной опасности, – подчеркнула Ольга Славгородская.

По ее словам, экологические маршруты оборудуют для удобства туристов. «Там устанавливаются навесы, беседки, урны, мосты, видовые площадки, скамейки. Также проводится обработка территории от клещей», – уточнила министр.

В ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Ольга Славгородская рассказала о компенсационных высадках зеленых насаждений, мероприятиях по привлечению молодежи и школьников к заботе об экологии, рекультивации полигонов, ликвидации несанкционированных свалок.

Неравнодушные жители могут сообщать о фактах несанкционированных свалок на «горячую линию» Минприроды Крыма +7 (3652) 51-39-94.

Запись эфира доступна по ссылке.