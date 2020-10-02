В Крыму акционировали «Массандру»

Производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра», являющееся крупнейшим винзаводом республики Крым, акционировано: ГУП преобразовано в АО, следует из данных аналитической системы « СПАРК-Интерфакс «. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 1 октября. Уставный капитал «Массандры» составляет в настоящее время 3 млрд. 575 млн. 899 тыс. 662 рубля.

Госсовет Крыма в мае 2020 года внес «Массандру» в план приватизации имущества на текущий год. Минимущества РК заявляло тогда, что вопрос продажи предприятия не стоит на повестке дня: ГУП реорганизуют в хозобщество, собственником 100% которого станет республика Крым.

Акционирование «Массандры» позволит «более эффективно управлять производством, — заявляли в министерстве весной.

Центробанк РФ в третьей декаде сентября принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО «ПАО «Массандра»», «размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного унитарного предприятия». Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16682-А.

«Массандра» объединяет восемь винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал «Массандру» в управление делами Президента России, Правительство РФ зимой 2019 года – в собственность Республики Крым.

По материалам «Интерфакс» .