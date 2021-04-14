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В Крыму анонсируют эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»

В Крыму анонсируют эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 20:49 14.04.2021

В Республике Крым Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево» пройдет в период с 20 апреля по 20 мая 2021 года.

Цель Эко-марафона — возрождение традиционного сбора макулатуры у населения, что даст возможность производителям бумаги экономить остродефицитное древесное сырье, а жителям Планеты – ее ресурсы. Основная задача мероприятия – экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремления сохранить окружающую среду для последующих поколений. На сегодняшний день Эко-марафон проводится в 45 регионах Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Принять участие в Эко-марафоне могут все жители республики, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победители и активные участники акции награждаются денежными премиями, благодарностями и грамотами.

Заявку на вывоз макулатуры необходимо оставить на сайте www.сдай-бумагу.рф.

В Крыму анонсируют эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»

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