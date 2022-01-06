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В Крыму благодаря вмешательству прокуратуры 12 сирот получили благоустроенные квартиры
Иллюстрация: pxhere.com

В Крыму благодаря вмешательству прокуратуры 12 сирот получили благоустроенные квартиры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:35 06.01.2022

В Крыму прокуратура Симферополя провела проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что 12 местных жителей в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и были включены в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья. Вопреки требованиям закона, после достижения совершеннолетия они не были обеспечены жилыми помещениями, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Последовало обращение в суд с исковыми заявлениями о возложении на местную администрацию обязанности предоставить заявителям жилье. Судом требования прокурора удовлетворены. Благодаря вмешательству прокуратуры молодым людям предоставлены благоустроенные квартиры.

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