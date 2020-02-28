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В Крыму борются с последствиями непогоды

В Крыму борются с последствиями непогоды

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:33 28.02.2020

27 февраля вечером в результате прохождения штормовых погодных условий на территории полуострова было зафиксировано несколько происшествий. Так, в 18:00 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в с. Красная Поляна Черноморского района на улице Советская в результате непогоды на газовую магистраль упало дерево.

По прибытию стало известно, что рядом с упавшим деревом находится ещё одно дерево в аварийном состоянии и может повредить жилой дом, а также газовую магистраль и линии электропередач. Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью трехколенной лестницы и бензопилы провели комплекс работ по арбористике, в результате чего аварийные деревья были распилены, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В Крыму борются с последствиями непогоды

Непогода 27 февраля доставила крымчанам много неприятностей.  Так, в Симферополе вследствие сильного порыва ветра была сорвана кровля со здания, площадью 600 кв.м., в результате под завалами оказались 9 автомобилей. Также, в Симферополе порывом ветра сорвало кровлю, фрагменты металлопрофиля, на остановку общественного транспорта и проезжую часть. Кроме того, на полуострове были зарегистрированы отключения электроэнергии.

На данный момент в Крыму сохраняются штормовые погодные условия — здесь.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Основные правила безопасности при прохождении штормовых погодных условий:

  • соблюдайте осторожность при нахождении на улице! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
  • организуйте укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами или вывод ее на безопасную территорию;
  • водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении, не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в сложных погодных условиях, помнить о соблюдении дистанции и выборе скоростного режима;
  • пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • соблюдать осторожность при нахождении на улице, по возможности не находиться длительное время под ЛЭП и деревьями. Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим;
  • закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;
  • на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
  • не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
  • при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Крыму борются с последствиями непогоды

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