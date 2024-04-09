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В у будущих мам поздравили с Всемирным днем беременных

В Крыму будущих мам поздравили с Всемирным днем беременных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:52 09.04.2024

В женских консультациях и родильных домах Республики Крым прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню беременных, который отмечается дважды в год — 7 апреля и 7 октября.  Для будущих мам врачи акушеры-гинекологи, неонатологи и психологи провели в Крыму лекции по вопросам течения беременности и предстоящих родов, послеродового восстановления, грудного вскармливания, правильного питания, физической активности.

В Крыму будущих мам поздравили с Всемирным днем беременных

Кроме того, представители социальных служб рассказали женщинам о положенных выплатах и других мерах социальной поддержки для семей с детьми. Священнослужители провели беседы о важности традиционных семейных ценностей, роли семьи в современном обществе и духовной составляющей в воспитании детей.

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В Крыму будущих мам поздравили с Всемирным днем беременных

В ряде родильных домов прошли экскурсии по отделениям, родильным залам и палатам совместного пребывания. Для женщин также организовали практические занятия по уходу за новорожденным, физическим упражнениям для улучшения самочувствия, а также творческие мастер-классы. Будущим мамам вручили подарки, пожелали благополучных родов и счастливого материнства.

В Крыму будущих мам поздравили с Всемирным днем беременных

Напомним, что 2024 год в нашей стране по указу Президента России объявлен Годом семьи. Первостепенное внимание в этом году на всех уровнях уделено укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства и демографическим программам.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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