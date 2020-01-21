В Крыму будут мониторить качество оказания республиканских и муниципальных услуг

В республиканском Совмине будет создана рабочая группа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с заместителем Председателя Совета министров – министром финансов РК Ириной Кивико и министром экономического развития Республики Дмитрием Шеряко.

Аксёнов акцентировал внимание на том, что задачей, поставленной перед министерством экономического развития РК, является мониторинг качества муниципальных и республиканских услуг, оказанных жителям Крыма.

Для этого будет создана рабочая группа, которая будет выезжать на места и мониторить ситуацию для получения обратной связи с населением. При этом одна из важных проблем, которая должна быть решена, – это ликвидация очередей в учреждениях. При необходимости должны работать администраторы, регулирующие поток людей, — сказал Глава РК.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил создать на сайте министерства экономического развития Республики раздел, где будет предоставлена возможность анонимно заполнить анкету по качеству оказания республиканских и муниципальных услуг, а также оставить свои пожелания и информацию о проблемных вопросах в данном направлении.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что один раз в месяц будет проводиться мониторинг изменений в законодательстве субъектов Российской Федерации с целью выявления лучших практик и их адаптации под крымскую действительность.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.