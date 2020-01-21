Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму будут мониторить качество оказания республиканских и муниципальных услуг

crimeapress_news

В Крыму будут мониторить качество оказания республиканских и муниципальных услуг

В Крыму будут мониторить качество оказания республиканских и муниципальных услуг

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:39 21.01.2020

В республиканском Совмине будет создана рабочая группа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с заместителем Председателя Совета министров – министром финансов РК Ириной Кивико и министром экономического развития Республики Дмитрием Шеряко.

Аксёнов акцентировал внимание на том, что задачей, поставленной перед министерством экономического развития РК, является мониторинг качества муниципальных и республиканских услуг,  оказанных жителям Крыма.

Для этого будет создана рабочая группа, которая будет выезжать на места и мониторить ситуацию для получения обратной связи с населением. При этом одна из важных проблем, которая должна быть решена, – это ликвидация очередей в учреждениях. При необходимости должны работать администраторы, регулирующие поток людей, — сказал Глава РК.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил создать на сайте министерства экономического развития Республики раздел, где будет предоставлена возможность  анонимно заполнить анкету по качеству оказания  республиканских и муниципальных услуг, а также оставить свои пожелания и информацию о проблемных вопросах в данном направлении.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что один раз в месяц будет проводиться мониторинг изменений в законодательстве субъектов  Российской Федерации с целью выявления лучших практик и их адаптации под крымскую действительность.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Крыму будут мониторить качество оказания республиканских и муниципальных услуг

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.