В Крыму будут судить 63-летнего сыноубийцу

В Крыму прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, обвиняемый в мае 2021 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему сыну, нанес ему удар кинжалом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждения, — сообщили в крымской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.