В Крыму будут судить бизнесмена — жителя Москвы. Пытался дать взятку сотруднику Госавтодорнадзора

В Крыму прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором одной из фирм, предложил должностному лицу Госавтодорнадзора взятку в размере 200 тыс. рублей за снятие ограничений на передвижение транспортного средства-автокрана, принадлежащего предприятию, задержанного в связи с совершением административного правонарушения. После поступившего предложения о незаконном вознаграждении, должностное лицо обратилось в правоохранительные органы с сообщением о готовящемся в отношении него преступлении, — сообщили в крымской прокуратуре.

Непосредственно после передачи взятки работнику Госавтодорнадзора московский бизнесмен на месте преступления был задержан сотрудниками УФСБ и Следственного комитета.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.