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В Крыму будут судить «дерзкого» - угрожал насилием сотрудникам ГИБДД
Фото: МВД

В Крыму будут судить «дерзкого» — угрожал насилием сотрудникам ГИБДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:19 11.04.2021

В Крыму прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, находясь  в состоянии алкогольного опьянения, увидел сотрудников ГИБДД, выполняющих свои должностные обязанности, в присутствии посторонних граждан оскорбил их грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания. После чего, размахивая стеклянной бутылкой, мужчина высказал в адрес правоохранителей угрозы применения насилия, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

В Крыму будут судить «дерзкого» - угрожал насилием сотрудникам ГИБДД

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