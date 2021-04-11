В Крыму будут судить «дерзкого» — угрожал насилием сотрудникам ГИБДД

В Крыму прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел сотрудников ГИБДД, выполняющих свои должностные обязанности, в присутствии посторонних граждан оскорбил их грубой нецензурной бранью и словами непристойного содержания. После чего, размахивая стеклянной бутылкой, мужчина высказал в адрес правоохранителей угрозы применения насилия, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.