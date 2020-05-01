В Крыму будут судить иностранца: пытался переправить через границу сильнодействующие вещества

В Крыму прокуратура города Армянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего иностранца по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

По версии следствия обвиняемый, зная, что перемещение имеющегося у него сильнодействующего вещества через таможенную границу запрещено, в декабре 2019 года пытался пересечь государственную границу имея при себе 32 капсулы лекарственных препаратов общей массой более 12 грамм, содержащих сильнодействующие вещества, однако действия обвиняемого были пресечены сотрудниками службы пограничного контроля, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. ч. 1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.