В Крыму будут судить москвича, «сколотившего» банду, сбывавшую наркотики

В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Москвы.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное организованной группой в крупном размере) (8 эпизодов), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере) (3 эпизода), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере), — уточнили в республиканской прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем преступной группы, действующей в составе преступного сообщества, осуществляющего незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Крым, Севастополя, Краснодара, Москвы, Краснодарского края и Московской области, вовлек в преступную деятельность сообщества иных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Обвиняемый организовал постоянный канал поставок амфетамина, производного N-метилэфедрона, мефедрона, марихуаны, координировал действия иных участников организованной им преступной группы, выполняющих функции администраторов сайта и «закладчиков», осуществлявших сбыт оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в Феодосии, Керчи, Судаке, Краснодаре, Ленинском районе Республики Крым, — отметили в прокуратуре.

Деятельность членов преступной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 1,5 кг изъяты из незаконного оборота.

Он же, используя иных лиц, в качестве инструмента разработанной им преступной схемы по легализации преступного дохода, в середине 2019 года путем проведения финансовых операций и сделок по конвертации криптовалюты Bitcoin на рубли получил более 3 млн. рублей, которые использовал для приобретения домовладения в Псковской области, замаскировав сделку купли-продажи договором дарения, легализовав таким образом преступный доход в сумме 3 млн. рублей, — раскрыли ряд деталей дела в надзорном ведомстве.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.