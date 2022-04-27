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В Крыму будут судить водителя, сбившего 84-летего пешехода

В Крыму будут судить водителя, сбившего 84-летего пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:59 27.04.2022

В Крыму прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый в июле 2021 года, управляя автомобилем, находясь в с. Владиславовка, при осуществлении маневра – выезда задним ходом с территории стоянки проявил невнимательность и не убедился в отсутствии помех для движения, в связи с чем допустил наезд на 84-летнего мужчину. Пешеход в результате дорожно-транспортного происшествия получил множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Спектр возможного наказания водителя – широкий: ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет… Ну и с водительскими правами придется распрощаться…

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