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В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 22.12.2020

Глава РК Сергей Аксёнов посетил Спортивную школу зимних видов спорта «Наследие». Он поблагодарил руководителя спортивной школы – российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России – Илью Авербуха за строительство этого уникального объекта в Крыму, причем в сжатые сроки.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

По словам Главы Крыма, спортивной школе будет выделена субсидия для бесплатного обучения 500 детей, из которых 200 человек будут заниматься хоккеем, 300 – фигурным катанием.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

Все дети занимаются бесплатно, вы видите, как у них горят глаза. При этом каток – это универсальный способ не только для занятий спортом, но и для досуга, — подчеркнул Глава Республики.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

Также Сергей Аксёнов сообщил, что планируется строительство ледового дворца в Симферополе и ледовых катков в городах Крыма.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

У нас уже есть пример быстрого строительства аналогичных сборных конструкций, который есть смысл тиражировать и дальше. Не сомневаюсь, что количество спортивных сооружений для зимних видов спорта будет увеличиваться в Крыму с каждым годом, — добавил Глава РК.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

По словам Ильи Авербуха, данный проект является уникальным. Он также поблагодарил Главу Крыма и министерство спорта РК за всестороннюю поддержку.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

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