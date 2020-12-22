В Крыму будут возводить новые катки и ледовые арены

Глава РК Сергей Аксёнов посетил Спортивную школу зимних видов спорта «Наследие». Он поблагодарил руководителя спортивной школы – российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России – Илью Авербуха за строительство этого уникального объекта в Крыму, причем в сжатые сроки.

По словам Главы Крыма, спортивной школе будет выделена субсидия для бесплатного обучения 500 детей, из которых 200 человек будут заниматься хоккеем, 300 – фигурным катанием.

Все дети занимаются бесплатно, вы видите, как у них горят глаза. При этом каток – это универсальный способ не только для занятий спортом, но и для досуга, — подчеркнул Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что планируется строительство ледового дворца в Симферополе и ледовых катков в городах Крыма.

У нас уже есть пример быстрого строительства аналогичных сборных конструкций, который есть смысл тиражировать и дальше. Не сомневаюсь, что количество спортивных сооружений для зимних видов спорта будет увеличиваться в Крыму с каждым годом, — добавил Глава РК.

По словам Ильи Авербуха, данный проект является уникальным. Он также поблагодарил Главу Крыма и министерство спорта РК за всестороннюю поддержку.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.