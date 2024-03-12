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В у дали старт «горячей линии» Роспотребнадзора

В Крыму дали старт «горячей линии» Роспотребнадзора

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:47 12.03.2024

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, организована работа «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.

В период с 11 марта по 22 марта 2024 года специалисты Межрегионального управления проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и предоставления услуг (выполнения работ) и решении вопросов защиты своих прав потребителей в различных жизненных ситуациях.

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Обратиться с вопросами потребители могут по телефону +7 (978) 91-91-124. Время проведения консультаций: с 10.00 до 16.00 часов (13.00 — 13.45 перерыв) в рабочие дни.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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