В Крыму достигнут абсолютный баланс по коечному фонду для лечения пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко подвел итоги работы за месяц с момента назначения на должность. В публикации на официальной странице в социальной сети Facebook министр напомнил, что, по состоянию на 30 сентября, в Крыму было развернуто 1 656 коек и пациентов, проходящих лечение амбулаторно, не было.

Республика стояла, по сути, перед вызовом того, что пациентов не было возможности госпитализировать в условия стационара и имелись отказы в госпитализации. Бригады скорой помощи приезжали на вызов, констатировали тяжелое и крайне тяжелое состояние пациентов и вынужденно оставляли их один на один с проблемой. Мест в стационарах не было, — отметил Александр Остапенко.

Он подчеркнул, что для преодоления сложившейся ситуации был организован оперативный штаб с круглосуточной работой, нормативно определен круг лиц с императивными полномочиями и принципом единоначалия.

Вступив в должность, министр лично объехал все инфекционные стационары для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Осуществил внезапные визиты в ночное время, дабы лично убедиться в актуальности и объективности предоставляемой информации от руководителей медицинских организаций. Не только в ковидные госпитали, но и в учреждения другого профиля. На этом этапе моя миссия заключалась в оперативном анализе коечного фонда и принятии управленческих решений в части разумного баланса имеющегося ресурса. Параллельно группа коллег занималась организацией амбулаторной помощи для легких и бессимптомных пациентов и обеспечивала все поликлиники необходимым арсеналом препаратов и расходных материалов для эффективной помощи на дому, — перечислил Александр Остапенко.

Принятые меры позволили за месяц дополнительно развернуть 529 коек. Таким образом, в целом, по состоянию на 3ноября, в Крыму развернуто 2 185 коек, из которых 785 с кислородом, 184 с ИВЛ. Амбулаторно лечение проходят 2 351 человек, что составляет 55% от общего количества пациентов.

Как результат мы имеем абсолютный баланс по коечному фонду. Количество госпитализаций в сутки составляет 100-120 пациентов по соответствующим показаниям. Количество свободного коечного фонда составляет 120-180, — рассказал министр.

Вместе с тем, Александр Остапенко обозначил необходимость дальнейшей усиленной работы минздрава Крыма в части эффективной организации качественной медицинской помощи на территории Республики.

Формируется новая команда управленцев и исполнителей, каждый объект и субъект управления организовывается на выполнение тех или иных функциональных обязанностей. Определена миссия, а также тактические и стратегические направления развития. Наша цель — обеспечение доступной, адекватной, достаточной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, высококвалифицированными специалистами, обладающими должными моральными качествами в соответствии с этическим кодексом медицинского работника, — резюмировал министр здравоохранения РК.