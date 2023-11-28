В Крыму ГИБДД подводит итоги очередного рейда «Нетрезвый водитель». 90 нарушителей – многовато

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели в Крыму оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель». Массовые проверки — рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В ходе отработки пресечено 90 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. 11 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ, — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.